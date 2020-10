Un profesor de Perú, que aparentemente da cátedra de Derecho y Ciencia Política en una universidad, decidió anunciar en plena clase virtual que se retiraría de la facultad debido al bajo compromiso de sus estudiantes.

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar, y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir este profesor no me enseñó nada. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste. Así que, alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto”, dice el docente notablemente frustrado.