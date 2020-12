Profesora que pateó a niña de cinco años solo pagará 30 días de cárcel

Después de que se conoció el video, Smith fue despedida. La madre, por su parte, interpuso una demanda contra el Distrito Escolar de Shawnee Mission, que tiene a cargo la administración del colegio.

En la demanda, que no ha sido resuelta, la mujer argumenta que si su hija no le hubiera contado, jamás se habría enterado de la agresión, y que pesar de las cámaras, no le informaron lo ocurrido de forma oportuna. También dice que el Distrito "fue negligente en la contratación, el entrenamiento y la supervisión" de la docente agresora, concluye The Kansas City Star.