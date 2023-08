Prohibir el aborto, libre venta de órganos y más propuestas polémicas de Javier Milei

La venta de órganos

Aunque el tema de la libre venta de órganos no aparece en su plan de Gobierno, Javier Milei sí lo ha mencionado varias veces en declaraciones públicas. "Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno", le dijo al periodista Jorge Lanata, en junio 2022, durante una entrevista en Radio Mitre.

Y en mayo de este año volvió a defender el tema: "Por ley tenés 350.000 donantes [...] ¿Por qué no llegan? Hay gente que se beneficia de que eso no pase. ¿Por qué están de acuerdo con que sufran 7.500 personas? Yo lo que digo es que así las cosas no están funcionando", afirmó en Todo Noticias.