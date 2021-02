Proponen eliminar la palabra "raza" de la Constitución alemana

El ministerio alemán de Justicia propuso eliminar el término "raza" de la Constitución, para que el artículo 3 de la Ley fundamental ya no se refiera a hechos motivados por la raza, sino por motivos racistas.

"La Ley fundamental usa ese término para distanciarse de las ideologías basadas en la raza", según la propuesta del ministerio, que estima que para alejar definitivamente estas ideas es mejor también dejar de usar la palabra.

El líder de los ecologistas alemanes, Robert Habeck, dice además que se debe suprimir el término porque "no hay razas, hay seres humanos”, y es una postura apoyada por varias formaciones políticas.

La doctora en historia de la Universidad de los Andes, Isabel Arroyo, le explicó a RCN Radio el contexto alemán para entender por qué es importante dar esta discusión.

"El racismo estaba más asociado a los surgimientos de los nacionalismo y la idea de que había en la nación una esencia que correspondía a ciertas personas, a ciertas tradiciones e identidades étnicas, y que había otros que, aunque pudieran estar en ese territorio, se les consideraba ajenos y entonces se les consideraba parte de otra raza que se estigmatizaba, como claramente pasó con la raza judía", dice la historiadora.

"Por eso", continúa, "cuestionar esa categoría [de raza] es tan importante; no se trata de olvidar, se trata de dejar de darla por sentado. Hoy ya no hablamos de pueblos bárbaros".

Pero, la propuesta no es solo un asunto semántico. Isabel Arroyo dice que "lo que se está diciendo con esto es que no existe la raza, lo que existe es el racismo, y es importante decir esto porque las razas no son categorías que tengan sustento biológico, y eso no todo el mundo lo tiene claro, y asume que hay algo más allá de nuestras ideas o prejuicios, o de la historia de discriminar o marginar a un grupo humano, detrás de esa categoría, pero no es así".

Asegura que, de todas formas, se debe seguir hablando de racismo "porque si bien no existen [las razas] como categorías biológicas, sí existen como categorías sociales y tienen un efecto en las relaciones sociales y sobre las personas, y hay que reconocerlo para poder superarlo".

El término "raza" entró en la Constitución en 1949, en un ambiente de posguerra y en un momento en que Alemania quería poner fin al capítulo del nazismo y su racismo institucionalizado.

En Alemania el debate sobre la cuestión se avivó el año pasado, cuando estallaron las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos y en el mundo tras la muerte del George Floyd, un ciudadano afroamericano, a manos de un policía blanco.

Desde entonces, numerosas formaciones políticas se han mostrado a favor de este cambio, desde la izquierda radical hasta voces del partido conservador de la canciller Angela Merkel.

Lo cierto es que cualquier enmienda constitucional exige la mayoría de dos tercios de las Cámaras alta y baja del Parlamento alemán.