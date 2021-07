Protestas en Cuba no durarán mucho tiempo: excanciller Julio Londoño

El exministro de Relaciones Exteriores y actual decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Julio Londoño Paredes, se refirió las protestas que se han presentado en Cuba en los últimos días.

En diálogo con RCN Radio, el académico y exdiplomático aseguró que "estas manifestaciones no durarán mucho" y agregó que tampoco "tendrán algún efecto para que se dé un cambio en el régimen cubano".

"Yo creo que en primer lugar hay una acumulación de insatisfacciones y de problemas que ha afrontado la población cubana desde hace mucho tiempo en materia económica y social. Ahora con la coincidencia de la pandemia se ha expresado un descontento general hacia el Gobierno, debido a las situaciones que está afrontando frente a los asuntos de salud", explicó.

Precisó que la mezcla de estas dos situaciones están llevando a que la población "no pueda cubrir las propias necesidades. Es una coincidencia de hechos en el campo económico y social como en la pandemia", mientras agregó que estas protestas son diferente a las que se vivieron en 1994 y que no cree que trasciendan.

"A la protesta de 1994 Fidel Castro le salió al paso. Él se fue para el Malecón, enfrentó a la multitud y con su liderazgo generó que eso se disolviera rápidamente. La situación ahora es diferente, no solamente por la era digital sino porque el actual presidente de Cuba, a pesar de que fue seleccionado de una forma especial, no tiene el carisma que tenían los hermanos Castro. Es una condición diferente, pero no creo que esto transcienda a un cambio fundamental en el régimen y la situación del país", dijo.

Señaló además que "el Gobierno tendrá que tomar una serie de medidas especialmente en asuntos de la salud unida a otras situaciones, pero yo creo que en poco tiempo se va desvaneciendo".

Respecto al bloqueo económico de Estados Unidos a la Isla, el excanciller Julio Londoño concluyó que "ha sido el 'caballito de batalla' del régimen cubano para justificar no solamente el manejo interno del país sino todos los males que tiene Cuba, que son derivados del socialismo impuesto. En estos momentos, la comunidad internacional está en contra de este bloqueo que no tiene ningún efecto, pero que sí le da la bandera al régimen para seguir justificándose".