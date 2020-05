El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado a los manifestantes que protestaron ayer frente a la Casa Blanca, al calor de la ola de concentraciones en todo el país contra la violencia policial contra los afroamericanos, al considerar que fueron solo para "causar problemas".

"Los llamados 'manifestantes' dirigidos profesionalmente en la Casa Blanca tenían poco que ver con la memoria de George Floyd. Estaban allí solo para causar problemas. El Servicio Secreto los manejó fácilmente. Esta noche, entiendo, hay NOCHE DE MAGA (Make America Great Again, el lema electoral de Trump) en la CASA BLANCA???", tuiteó.

Remarcó que los participantes en las protestas son "Grupos Organizados que no tienen nada que ver con George Floyd. ¡Triste!".

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

El presidente también utilizó Twitter para criticar al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de quien dijo nunca será confundido con el difunto gran general Douglas McArthur o el gran luchador general George Patton.

Esto lo usó para preguntarse "¿Cómo es que todos estos lugares que defienden tan mal están dirigidos por demócratas liberales? Ponte duro y lucha (y arresta a los malos). ¡FUERZA!"

Mayor Jacob Frey of Minneapolis will never be mistaken for the late, great General Douglas McArthur or great fighter General George Patton. How come all of these places that defend so poorly are run by Liberal Democrats? Get tough and fight (and arrest the bad ones). STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Las protestas contra la brutalidad policial y los disturbios se han extendido por todo Estados Unidos después de que el lunes pasado el afroamericano George Floyd falleciera a manos de policías cuando era detenido en Minneapolis, estado de Minnesota.

Este viernes en la noche, en Washington, una manifestación frente a la Casa Blanca que comenzó siendo pacífica, derivó en escaramuzas con los policías y agentes del Servicio Secreto y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la mansión presidencial.

En un hilo de tuits, Trump alabó la labor del Servicio Secreto: "Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por el Servicio Secreto. No solo fueron completamente profesionales, sino geniales. Yo estaba dentro, vi todos los movimientos, y no podría haberme sentido más seguro. Dejaron que los 'manifestantes' gritaran y vociferaran lo que quisieran".

El presidente criticó también a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, "que siempre está buscando dinero y ayuda, pero que no dejó a la Policía de D.C. (Distrito de Columbia) implicarse. 'No es su trabajo'. ¡Bonito!".

Durante la jornada del viernes, el mandatario publicó un polémico tuit que muchos entendieron como una amenaza a los manifestantes: "Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Ante cualquier dificultad asumiremos el control pero, cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteo", escribió.

La frase "cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos", incluida en el tuit de Trump, es la misma que usó en 1967 el entonces jefe de Policía de Miami, Walter Headley, para defender la represión de los disturbios en barrios de mayoría afroamericana durante el movimiento de derechos civiles.