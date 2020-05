A lot just popped off at the protest for George Floyd at the Barclays Center in Brooklyn. Pepper spray, batons, and several arrests. pic.twitter.com/ZuciQA82fe — Jon Campbell (@j0ncampbell) May 29, 2020

NYPD van by Fort Green Park set ablaze just now.



Level 3 mobilization to 88 Pct.



10-13 call (Officer down) at 84 Pct. pic.twitter.com/As3wvUsQuK — James A. Gagliano (@JamesAGagliano) May 30, 2020

También ha habido protestas en Atlanta, Georgia, donde ha habido enfrentamientos con la Policía y disturbios frente a la sede de CNN. Incluso, ha habido vehículos incendiados.

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wp pic.twitter.com/wOXefI6G53 — CNN (@CNN) May 30, 2020

CNN también reporta protestas en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington.

De igual forma se registran manifestaciones en Charlotte, Carolina del Norte, donde decenas de ciudadanos se han concentrado frente a una de las estaciones de Policía. Vi Lyles, alcaldesa de la ciudad, ha pedido que las protestas sean pacíficas.

