Pueblo de Alaska se alista para no ver el sol hasta 2021, serán 66 días de oscuridad

Comenzó oficialmente en la ciudad de Utqiagvik en Alaska, el fenómeno conocido como “noche polar” en la que el sol no saldrá durante 66 días.

Son cerca de 4.300 habitantes de este pequeño pueblo, los que no volverán a ver el sol en más de dos meses, una anomalía que ocurre debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje.

El Servicio Meteorológico Nacional de Fairbanks, Alaska, indicó que será hasta el 23 de enero del 2021 que la ciudad vuelva a ver el sol.

Today marks the last sunset for Utqiagvik, Alaska (formerly known as Barrow) for 2020. The sun doesn’t rise above the horizon for another two months. pic.twitter.com/HAVt0KfmCK

Sin embargo, Utqiagvik no es la única ciudad en la que ocurre este evento, pero sí la primera.

Otros lugares como Kaktovik, Point Hope y Anaktuvuk Pass, tampoco verán el sol en mucho tiempo.

Este fenómeno permite que se pueda apreciar más seguido un acontecimiento mágico: las auroras boreales.

Así fue la última puesta de sol en Utqiagvik.

Goodnight Utqiaġvik!



Utqiaġvik (formerly known as Barrow) the northernmost town in Alaska and the U.S. had its last glimpse of the ☀️ today. Tomorrow, 66 days of Polar Night🌙 begins for this Arctic community.#GeographyAwarenessWeek pic.twitter.com/6Xm51ztApQ