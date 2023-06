Pueblo prohíbe el uso del celular para los niños ¿Por qué?

El celular se ha convertido en una de las herramientas indispensables para muchas personas alrededor del mundo, pues es necesaria para algunas tareas diarias del trabajo o la escuela.

Es común ver a muchos menores de edad con un teléfono inteligente, el cual usan para hacer sus trabajos o por diversión. Sin embargo, en Greystones, una ciudad irlandesa, cientos de padres se unieron para que los niños no puedan usar estos dispositivos.

“Si todos lo hacen en todos los ámbitos, no te sientes como si fueras el extraño. Hace que sea mucho más fácil decir que no. Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor”, indicó Laura Bourne, a The Guardian, quien tiene un hijo en una de estas escuelas.

De igual forma, los padres de familia argumentaban que los niños están perdiendo su inocencia muy pequeños, pues en los celulares pueden encontrar contenido para adultos. Además, indicaban que exponerlos a los teléfonos inteligentes aumenta su ansiedad.

Con esta iniciativa, liderada por padres de ocho escuelas, se busca que los niños puedan tener celular solamente hasta que ingresen al bachillerato. Igualmente, quiere evitar que algún estudiante llegue al salón con un celular y motive a los otros a querer uno y pedírselo a sus papás.

“Les encanta, ahora pueden culpar a las escuelas”, dijo Rachel Harper, directora de la escuela St Patrick's que lideró la iniciativa, al medio mencionado anteriormente.

Aunque a algunos niños y padres no les gusta esta iniciativa, muchos dicen que si la mayoría está desacuerdo, se debe aceptar la prohibición.