Puigdemont denuncia "persecución política" tras decisión de Europarlamento

El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont denunció este martes un "caso claro de persecución política", después de que la plenaria del Parlamento Europeo aprobara la suspensión de su inmunidad legislativa y la de dos colegas independentistas, Toni Comín y Clara Ponsatí.

"Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea. (...) Es un caso claro de persecución política", expresó en una conferencia de prensa.

Puigdemont, requerido en España por el intento de independencia de Cataluña en 2017, dijo que los tres eurodiputados seguirán a disposición de la justicia europea, pero adelantó que "vamos a presentar una demanda contra esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE".

La canciller española, Arancha González, señaló este martes que el voto en el Parlamento era un gesto de apoyo a la acción de la justicia de su país en este caso.

En respuesta, Puigdemont insistió en que la salida al conflicto catalán es política, y el voto de la jornada "es una señal muy clara de que la solución no pasa por ponernos en manos de la justicia española".

Por su parte, Comín dijo que a pesar del resultado en la plenaria, los números permiten hablar de una "victoria política".

El legislador comentó que el porcentaje de votos contrarios al levantamiento de la inmunidad en el plenario fue inferior al que se había registrado en la Comisión de Asuntos Legales, y por eso destacó su "sorpresa" por el "nivel de rechazo" a la moción.

"El 42 % de los votos que se han emitido no han querido dar apoyo" al suplicatorio presentado por el Tribunal Supremo de España y esos legisladores "han votado por el 'no' o por la abstención", dijo. Para Comín, "el 42% de los eurodiputados no confía en la justicia española. No creo que esto ocurra con otro país de Europa".