Vladímir Putin recibe la vacuna nasal rusa contra el covid-19

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió la vacuna nasal rusa contra el coronavirus como parte de los ensayos que efectúa el Centro Gamaleya, creador del preparado Sputnik V, según informó este miércoles el propio mandatario.



En una reunión con miembros del Gabinete ruso, el jefe del Kremlin recordó que el pasado domingo se revacunó contra el coronavirus con el fármaco monodosis ruso Sputnik Light.

Al día siguiente, dijo Putin, le fue administrada la forma nasal de la vacuna, que por el momento se encuentra en fase de pruebas.

El mandatario ruso había expresado previamente su deseo de participar en los ensayos del preparado nasal, sobre cuyo desarrollo Rusia informó en verano pasado.

"Me quedé sentado unos quince minutos (después de recibir la vacuna) y ya. No sentí nada. Absolutamente nada", dijo el líder ruso.



Putin se vacunó en febrero contra el coronavirus, pero solo reveló en junio que se había inoculado la vacuna Sputnik V, que está autorizada en 71 países hasta ahora y tiene una eficacia del 97,6 %, aunque no está aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El jefe del Kremlin volvió a insistir hoy en la necesidad de la vacunación y la revacunación contra el coronavirus, al tiempo que se mostró en contra de la obligatoriedad del procedimiento y enfatizó la importancia de las campañas de concienciación.



La viceprimer ministra rusa, Tatiana Gólikova, situó hoy la inmunidad colectiva contra el coronavirus en Rusia en un 50,4 % y adelantó que a lo largo del día el país registraría su primera vacuna para los menores de entre 12 y 17 años.

En un intento de concienciar sobre la necesidad de la vacuna, los médicos de los principales hospitales rusos difundieron hoy una carta abierta en la que invitaron a algunos conocidos detractores de la inmunización a visitar las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para ver con sus propios ojos la situación causada por la enfermedad.

Rusia registró en las últimas 24 horas 33.558 nuevos casos de coronavirus y 1.240 muertes por la infección.