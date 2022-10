Putin y Erdogan no dialogaron sobre un arreglo entre Rusia y Ucrania

Los presidentes de Rusia y de Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, no abordaron el asunto de un posible arreglo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en contra de lo que se esperaba.



Tampoco trataron sobre la idea de Ankara de impulsar unas negociaciones entre Moscú y Occidente, añadió el portavoz.



"El tema del arreglo ruso-ucraniano no fue discutido", señaló, tras la reunión bilateral de una hora y media de ambos líderes en la capital kazaja.

Erdogan había dicho en la cumbre de líderes de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) que se celebró horas antes que su objetivo es "mantener el impulso logrado y, pese a la dificultades en el terreno, conseguir cuanto antes un alto el fuego y detener el derramamiento de sangre" en Ucrania.

El Kremlin esperaba que el mandatario turco explicara a Putin oficialmente sus propuestas sobre posibles negociaciones entre Moscú y Occidente, pero esto no ocurrió, según Peskov.



"No, no fue abordado", señaló el portavoz presidencial.



Un diario turco indicó recientemente que Turquía está lista para organizar conversaciones entre Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido.

EE. UU. ha dicho ya que no tiene nada que hablar con Rusia sobre Ucrania y sin Kiev en la mesa de negociación.

Peskov señaló que ni Rusia ni EE. UU. han presentado además propuestas para unas negociaciones entre Putin y el presidente estadounidense, Joe Biden.



El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló previamente en el programa "Moscú.Kremlin.Putin" que Rusia nunca se niega a dialogar con EE. UU., pero que no se ha presentado "ni una sola propuesta seria y sensata".



Putin y Erdogan sí hablaron de los problemas de Rusia para exportar sus fertilizantes a países en vías de desarrollo a través de Turquía, según dijo el propio Erdogan al inicio del encuentro.

Propuso reforzar el acuerdo de Estambul sobre la exportación de grano ucraniano e incluir también la exportación de los fertilizantes rusos a través del país que preside.



Peskov recalcó que los dos jefes de Estado consideraron que persiste el interés en el acuerdo pero que falta una condición muy importante que es lanzar el mecanismo que permite desbloquear los fertilizantes y el grano ruso por las restricciones europeas.



Además, Putin y Erdogan abordaron la posibilidad de definir la lista de los países más pobres que se deben beneficiar primero por el acuerdo sobre el grano.



Putin, que participará mañana en Astaná en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y en la cumbre Rusia / Asia Central, ofrecerá una rueda de prensa al término de la jornada.