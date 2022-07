De acuerdo con Munir Jalil, economista por la Universidad del Valle, pese a que los mercados internacionales prevén que la economía de los Estados Unidos podría entrar en una recesión, las cifras que podrían indicar que esto sea así -por lo menos durante 2022- aún no se conocen.

Sin embargo, para el también PhD en Economía por la Universidad de California (San Diego), la incertidumbre está generando una "sobre reacción" de los mercados.

"Por ahora, la buena noticia es que si miramos los indicadores, no hay evidencia clarísima de que la recesión en Estados Unidos es inminente. No me imagino que alguien se atreva a decir eso. Ya salieron los datos más importantes que son la de creación de nóminas durante el mes de junio en Estados Unidos y salieron muy buenos", explicó el economista.

En ese sentido, aseguró que "lo que hay es una expectativa. Esto es una reacción ante una expectativa de lo que potencialmente podría pasar, pero es una sobre reacción porque si efectivamente llegara a darse una recesión no pasaría este año sino en 2023, porque en estos momentos no hay ni siquiera un sector económico que dé señales en ese sentido".

No obstante, señaló que en los próximos días se conocerán los resultados económicos de las compañías y los grandes bancos estadounidenses.