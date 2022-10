“Que venga el diálogo con el presidente de Colombia”: Diosdado Cabello

El segundo del chavismo, Diosdado Cabello, aplaudió el anuncio de la próxima visita a Caracas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se reunirá este martes 1ero de noviembre con Nicolás Maduro, en lo que será el primer encuentro entre ambos tras varios intentos.

Le puede interesar: Colombia y Brasil van a acercarse para ubicar contratos de explotación minera: experto

“Que venga el diálogo con el presidente de Colombia, bienvenido el diálogo. Muchas cosas pendientes, cuánto tiempo hacía que presidentes vecinos no se reunían y no por culpa de Venezuela. Lo que pasa es que si eso lo hacia Duque, no lo dejaban entrar a Estados Unidos porque él le rendía cuentas a sus jefes allá (...) bienvenido presidente Petro”, señaló Cabello.

En rueda de prensa desde la capital venezolana, Cabello recordó que a pesar de que no se había establecido fecha de encuentro, ya había una agenda bilateral de arranque.

“El embajador (Armando) Benedetti está aquí, nosotros tenemos a (Félix) Plasencia en Bogotá. Hay reuniones, el presidente Petro solicitó que Venezuela fuera garante en las conversaciones de paz, para la paz total, la paz verdadera. Claro que estamos dispuestos a colaborar con lo que sea, porque la paz de Colombia es la paz nuestra y la de América”, destacó Cabello.

El segundo de la “Revolución Bolivariana” además recordó que con la victoria de Luis Inacio Lula da Silva como presidente de Brasil, los gobiernos de Venezuela y Colombia podrían trabajar en distintos ámbitos.

“Con el triunfo de Lula, Venezuela y Colombia pueden hacer propuestas conjuntas, porque hay algún tipo de cercanía, de respeto entre los presidentes. Eso no quiere decir que no va a haber inconvenientes, nadie dice que eso va a ser un camino de felicidad absoluto, va haber seguro problemas, pero esperamos que las cosas buenas superen las cosas malas”, enfatizó Cabello.

También puede leer: Sigue bajando el desempleo en Colombia: en septiembre se ubicó en 10,7%

Además, calificó como positivo que Petro hablara la semana pasada de acciones para frenar el contrabando por las trochas. “Primer presidente en 25 años que nos acordemos que hace mención del lado colombiano a eso. Pastrana, Santos, Uribe, Duque, todo lo contrario”, agregó.