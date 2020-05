El primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban, se disculpó por saltarse las restricciones impuestas por su propio Gobierno por el coronavirus, tras aparecer imágenes de la celebración de su cumpleaños sin mascarilla ni guardar distancia física con otras personas.

En las imágenes aparecidas en las redes sociales se muestra al político liberal fumando un cigarrillo rodeado de cuatro miembros de su gabinete en una habitación de la sede del Gobierno y ninguno de ellos lleva la respectiva mascarilla ni mantienen la distancia necesaria.

Le puede interesar: Príncipe belga Joaquín en el ojo del huracán por asistir a fiesta y contagiarse

Al ministro de Exteriores, Bogdan Aurescu, se le observa con un puro en la mano, mientras que las mascarillas yacen sobre una mesa junto a botellas de alcohol y platos con comida.

#BREAKING NEWS🚨🚨#ROMANIA #BUKAREST #CORONAVIRUS



Romanian Prime Minister Ludovic Orban and several members of his cabinet violated the self-imposed Corona rules. pic.twitter.com/loX2UNCmlr