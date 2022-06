Karla Gómez Carvajal, esposa del capitán en retiro del Ejército, Germán Alejandro Rivera, acusado por el magnicidio del presidente de Haití, dijo que lleva más de cuatro meses sin tener noticias de su esposo, que prácticamente lo tienen secuestrado y no le han garantizado sus derechos.

En diálogo con RCN Mundo, la mujer señaló que, "nosotros llevamos una lucha para que se les respeten sus derechos, los tienen aislados, prácticamente secuestrados y sin garantías en ese país. No hemos podido tener una llamada legal, no tenemos en estos momentos comunicación, ellos están en condiciones de salud muy difíciles, aguantando hambre y comiendo cada 24 horas, no han tenido derecho a un debido proceso, fueron torturados durante varios días".

Agregó que, "por esa razón desde hace un tiempo decidí radicar una tutela y esto es una posibilidad que nos abre a nosotros esa esperanza, esa luz que se ve al final del túnel oscuro que hemos tenido que atravesar durante este año”.

En ese sentido, le pidió al Tribunal Constitucional que no archive este caso, ya que hace mucho tiempo no recibe ninguna comunicación de su esposo y cree que aproximadamente hace cuatro meses recibió una carta a través de la Cancillería.

Karla Gómez Carvajal también se refirió a la situación que estarían atravesando las otras personas relacionadas con el crimen del presidente Jovenel Moïse y advirtió que se encuentran en las mismas condiciones.

Estas declaraciones se dieron a propósito de un video que circuló en redes sociales, en el que se observa que al parecer los detenidos duran hasta 72 horas sin alimentos.

“Ellos están en las mismas condiciones de reclusión, son 18 colombianos inocentes que se encuentran recluidos en Haití, que están enfermos sin recibir atención médica. Después de que fueron torturados sistemáticamente nunca recibieron ayuda, no han tenido un debido proceso, están sin un abogado, sin poder hablar con nadie", aseguró.

Explicó que "por eso es que por medio de esta tutela buscamos pedirle auxilio al Gobierno para que ellos puedan ser escuchados en un Tribunal Internacional, que se haga justicia y haya una intervención de los organismos internacionales”.