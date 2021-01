"Agentes uniformados de la policía del Capitolio los enfrentaron, y en un momento, uno de ellos hizo uso de su arma de servicio" y la alcanzó con un disparo, declaró en conferencia de prensa el jefe de ese cuerpo, Robert Contee. Fue declarada muerta tras llevarla al hospital. El funcionario señaló que se abrió una investigación por este "hecho trágico".

Otras tres personas, una mujer y dos hombres, murieron en los alrededores del Capitolio "por emergencias médicas" distintas, dijo Contee, sin precisar si se trataba de manifestantes. La policía además realizó 52 arrestos, incluyendo 26 dentro del Capitolio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció una extensión del estado de emergencia por 15 días hasta la juramentación de Biden el 20 de enero, ante temores de nuevas acciones violentas de los simpatizantes de Trump, que se niega a reconocer su derrota.

Militar durante 14 años, Ashli Babbitt, realizó cuatro despliegues con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según la cadena de televisión KUSI, que afirma haber entrevistado a su esposo.

Babbitt, que no ha sido identificada oficialmente por la policía, vivía en la región de San Diego, en el sur de California, con su marido, que la describió como una "gran seguidora del presidente Trump". El hombre no viajó a Washington para participar en la protesta.

"Realmente no sé por qué decidió" irrumpir en el Capitolio, declaró su suegra, citada por una periodista de la cadena Fox 5.

We are out here enjoying our Saturday!!! together we can #MAGA #KAG



God bless president trump and god bless America 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #Trump2020 #4MoreYears pic.twitter.com/byg2223eDF