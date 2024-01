¿Quién es el expresidente extranjero que habla español y que está en la lista de Epstein?

Después de que la jueza Loretta Preska de la ciudad de Miami ordenara desclasificar un extenso documento con testimonios de víctimas del pedófilo multimillonarios Jeffrey Epstein, y su secuaz y examante Ghislaine Mawell, han salido a la luz nombres de decenas de celebridades que estarían relacionados en el caso.

Entre los varios nombres mencionados, Virginia Giuffre, que es la principal testigo del que se deriva la revelación de los documentos, hace referencia a un encuentro en Nuevo México con un "presidente extranjero" de acento "español".

P. Y, si le pregunto si ha conocido algún presidente extranjero, ¿entiende lo que significa la pregunta?

R. Sí.

P. Está bien. Y si le pregunto a qué presidentes conoció, ¿entiende lo que significa la pregunta?

R. Sí.

P. ¿Cuál es la respuesta ante esa pregunta?

R. ¿Cuál es el nombre de la persona?

P. Sí. ¿Cuáles fueron los presidentes extranjeros que conoció?

R. Honestamente no recuerdo su nombre en este momento. Soy una persona muy visual, entonces...

P. Está bien. ¿Puede describirlo entonces?

R. Sí, es hispano. Alto, cabello negro.

P. Está bien. ¿Algo más?

R. Tenía una lengua extranjera.

P. ¿De qué edad aproximadamente?

R. Alrededor de cuarenta.

P. ¿Dónde lo conoció?

R. Posiblemente en Nuevo México. Lo siento. Es muy difícil volver atrás y recordar tantos eventos con tanta gente.

P. Okey. ¿Y es el único presidente extranjero que conoció?

R. He conocido muchas personas poderosas y no se me presentaron por quienes eran. Fue solo después de revisar fotografías que me di cuenta quiénes eran, y quiénes son ahora. Entonces para mí es difícil distinguir a quién realmente conocí y cuándo y dónde los conocí.

P. Entonces, hasta donde recuerda, ¿solo ha conocido un presidente extranjero?

R. Hasta donde recuerdo, sí.

