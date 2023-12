Quién es Natalia Améstica, asesina de Canserbero y qué dijo sobre el crimen

¿Qué versión se conocía previamente sobre la muerte de Canserbero?

Antes de este 26 de diciembre de 2023, la versión que se manejaba sobre la muerte de Canserbero era que tras asesinar a su mejor amigo y productor Carlos Molnar, quien lo había acogido en su apartamento. Tras el crimen, Canserbero se habría arrojado al vacío.

No obstante, desde entonces la familia y amigos de Canserbero puso en duda esta versión, alegando que el rapero no tenía antecedentes de problemas psicológicos y que no había ningún motivo aparente para que se suicidara.

¿Qué llevó a reabrir el caso de la muerte de Canserbero?

Después de 8 años del fallecimiento del cantante de rap venezolano Tyrone José González, conocido como Canserbero, el Ministerio Público de ese país ordenó reabrir la investigación sobre este caso.

En su comunicado, Saab señaló que la orden de reabrirlo responde al "clamor de familiares y amigos". Asimismo, enumeró una “serie de diligencias de investigación”.