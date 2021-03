La peruana Ana Estrada, quien logró que un juez ordenara a las instituciones de salud de ese país que se respete su decisión de poner fin a su vida con asistencia médica tras padecer una enfermedad incurable y degenerativa, se refirió a su lucha "por recuperar la libertad de decidir lo que quiera" para su vida y su cuerpo.

En diálogo con RCN Radio, la mujer aseguró que siempre su búsqueda "ha sido reconquistar mi derecho a tomar mis decisiones sobre mí y sobre mi cuerpo, porque estando en silla de ruedas desde los 20 años era todavía autónoma, independiente, me sentía libre, pero cuando ya me hospitalizaron, mi vida cambió debido a que mi enfermedad avanzó. Ahí perdí todo lo que había construido y llegó la sensación de que me habían arrebatado lo más preciado que es mi libertad".

Ana explicó que su lucha empezó de forma individual escribiendo en un blog lo que le estaba pasando y sus deseos de tener derecho a la eutanasia como una opción libre, que ella pudiera tomar cuando quisiera.

Ya en 2019, tras recibir señalamientos y que se criminalizara su caso, recibió ayuda de la Defensoría del Pueblo para llevar su caso ante los tribunales de ese país. "La defensora entendido mi pedido y es que no me quiero morir, quiero tener carta de libertad por si en algún momento decido ponerle fin a mi vida".

