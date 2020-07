Rebajan a 20 años la condena de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye

Un tribunal de Corea del Sur redujo hoy de 30 a 20 años la condena de la expresidenta Park Geun-hye, en la repetición de los juicios por corrupción y tráfico de influencias que llevaron a su destitución en 2017.



El Tribunal Superior de Seúl condenó a Park a 15 años de prisión por soborno y a otros cinco años por abuso de poder y otros cargos en el caso de corrupción de la "Rasputina surcoreana", según la sentencia recogida por la agencia local de noticias Yonhap.

Lea aquí: La policía halla el cadáver del alcalde de Seúl, Corea del Sur



La corte también condenó a la expresidenta a pagar una multa de 18.000 millones de wones (13,3 millones de euros) y le impuso una orden de embargo de 3.500 millones de wones (2,6 millones de euros).

Park había sido condenada en los fallos anteriores de 2018 y 2019 a un período en prisión combinado de 30 años, y a hacer frente a una multa y un embargo de 20.000 millones de wones (14,7 millones de euros) y 2.700 millones de wones (2 millones de euros), respectivamente.



"Al no cumplir con el deber constitucional como presidente y cometer crímenes, Park provocó un gran desastre en la gestión de los asuntos estatales", dijo en la sentencia el tribunal, que, no obstante, tuvo en cuenta que "parece haber recibido pocos beneficios personales y casi ha sido declarada en bancarrota política".



Los fiscales habían pedido una condena de 35 años de prisión. Al igual que en la celebración de vistas y fallos anteriores, la exmandataria no estuvo presente, detalló Yonhap.



Park fue procesada en enero de 2018 por aceptar ilícitamente unos 3.500 millones de wones (unos 2,6 millones de euros) de fondos del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).



Para entonces, la expresidenta conservadora, de 68 años, ya estaba siendo juzgada por el caso "Rasputina", por el que fue destituida en marzo de 2017 y condenada a 25 años de prisión, antes de que el Supremo ordenara repetir el juicio por una serie de tecnicismos.



La reducción de la condena anunciada este viernes se produjo después de que el tribunal superior eximiera a Park de un cargo de extorsión por la presunta presión a conglomerados para que pagaran donaciones a Choi Soon-sil, apodada la "Rasputina surcoreana".

Le puede interesar: Hong Kong cierra de nuevo los colegios por repunte de contagios

El tribunal dictaminó el año pasado que la solicitud de fondos por parte de Park no constituía una "extorsión". La sentencia de 18 años de cárcel para Choi fue ratificada por el Tribunal Supremo surcoreano en junio.



Los escándalos de corrupción que salpicaron a Park e implicaron a grandes empresarios como Lee Jae-yong, líder de facto de Samsung, generaron protestas masivas en Corea del Sur entre 2016 y 2017.