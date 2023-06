Reforzaran medidas de seguridad en Moscú tras llamado a la rebelión del grupo Wagner

La agencia noticiosa estatal rusa TASS informó de que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Moscú, tras el llamado del jefe del grupo paramilitar Wagner a la rebelión contra el mando militar ruso.

"Las medidas de seguridad en Moscú han sido reforzadas. Todas las instalaciones críticas de gobierno e infraestructura de transporte están bajo protección reforzada", indicó TASS citando fuentes de seguridad.

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, acusó este viernes al Ejército ruso de bombardear las posiciones de la compañía militar privada y prometió castigar a los culpables.



"Los que liquidaron hoy a nuestros chicos, los que liquidaron a miles y decenas de miles de soldados rusos, serán castigados", anunció Prigozhin en Telegram, donde pidió a las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa que no se resistan ante Wagner porque de lo contrario, serán "eliminadas inmediatamente".

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que su ejército privado cruzó la frontera rusa y está entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) llamó hoy a los mercenarios del grupo Wagner a "no cometer un error irreparable" y no cumplir las órdenes de Yevgueni Prigozhin, jefe del grupo, después de que este llamara a un alzamiento armado en contra del Ministerio de Defensa de Rusia.



"Llamamos a los combatientes del Ejército privado a no cometer un error irreparable, cesar cualquier acción armada en contra del pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin, tomar medidas para su detención", afirmó el FSB en un comentario citado por Interfax.