Regresó al país la colombiana que denunció acoso por cónsul en España

Erika María Restrepo, la colombiana que denunció acoso sexual, por parte del cónsul Francisco Veléz, encargado de funciones consulares en Las Palmas de Gran Canaria, regresó al país en las últimas horas.

Sus abogados aseguraron, a través de un comunicado, y tras su llegada en un vuelo humanitario, que “se encuentra bien física y emocionalmente”.

Cabe recordar que actualmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario adelanta una indagación preliminar por los presuntos hechos denunciados, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley y con base en la información allegada a la Cancillería.

Según la denunciante, el cónsul la acosó sexualmente, en medio de una petición suya por ayudas humanitarias, en el marco de la pandemia.

La mujer aseguró que pidió ayuda al consulado, en varias ocasiones, en las que el cónsul la remitió a distintas ONG y a la Cruz Roja, ya que él indicaba que no tenía cómo ayudarla directamente.

“Después de varias semanas vuelvo y me comunico con el Consulado y él me dice que toca esperar porque a él no le están llegando ayudas nuevamente y que si yo me puedo acercar al Consulado, pero como no sabía cómo llegar al sitio”, sostuvo públicamente.

Además, dijo que Vélez se ofreció a llegar a su residencia; cuando lo hizo, le regaló un mercado de 30 euros y posteriormente la acosó.

“El tipo llega y me dice: no pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande. Y lo estoy diciendo, tengo un hijo que murió hace un año, y lo pongo delante de todo, de frente, de verdad que esas fueron las palabras del señor”.

Agregó que le dijo que si se dejaba ayudar, y “hacía bien las cosas, le puedo colaborar”.

Sobre la denuncia, la Cancillería aseguró también que “tiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta que constituya maltrato laboral”.