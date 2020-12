Reino Unido aumenta su aislamiento por la nueva cepa del coronavirus

Cada vez más países suspenden las conexiones con Reino Unido ante el avance "fuera de control" de una nueva cepa del coronavirus, que ha llevado al primer ministro británico, Boris Johnson, a convocar una reunión de urgencia para abordar el abastecimiento interno ante el creciente aislamiento.

No obstante, expertos de la Unión Europea opinaron que las vacunas actuales contra el covid-19 son efectivas también para esa cepa, anunció el gobierno alemán.

"Por todo lo que sabemos hasta el momento, y tras las discusiones que han tenido lugar entre expertos de las autoridades europeas", la nueva variante del virus "no tiene ningún impacto en las vacunas" que siguen siendo "igual de eficaces", dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, a la cadena televisiva pública ZDF.

De la misma opinión son los expertos estadounidenses, que consideran que "por el momento ninguna cepa del virus parece resistente a las vacunas disponibles", dijo el asesor principal del programa gubernamental de vacunación, Moncef Slaoui, que aseguró que su país vigila "muy atentamente" la nueva variante.

La decisión de Alemania de interrumpir sus conexiones con el Reino Unido, que solo afecta por ahora a los vuelos, debe oficializarse en las próximas horas, declaró a la AFP una fuente gubernamental, que precisó que los Estados europeos analizan una respuesta común ante las conexiones marítimas, ferroviarias y por carretera con el Reino Unido.

No obstante, algunos países ya han tomado medidas, como Francia que suspendió a partir de la media noche del domingo todos los desplazamientos de personas provenientes de Reino Unido por 48 horas. "Solo será autorizado el flete no acompañado. El flujo de personas o transportes en dirección a Reino Unido no están afectados", precisó el gobierno.

Además de Alemania y Francia, una decena de países de la Unión Europea, entre ellos Italia e Irlanda, anunciaron medidas similares. Holanda también prohibió la entrada de pasajeros procedentes de Reino Unido por vía marítima.

Fuera de la UE, Kuwait, Irán (dos semanas), Suiza, El Salvador e Israel también suspendieron las conexiones con Inglaterra y los tres últimos incluso con Sudáfrica donde se ha descubierto la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Arabia Saudita también suspendió todos los vuelos internacionales así como el acceso a sus puertos por al menos una semana. Sin embargo, Estados Unidos, por el momento no contempla la suspensión de las conexiones, declaró Slaoui.

A consecuencia de estas medidas, Boris Johnson presidirá este lunes una reunión para "analizar la situación sobre los desplazamientos internacionales y en particular el flujo regular de fletes hacia y desde Reino Unido", mientras que el puerto de Dover anunció el cierre para el tráfico marítimo que sale del mismo.

La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. "Será muy difícil mantenerla bajo control hasta que una vacuna esté ampliamente difundida".

El presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hablaron el domingo para analizar la variante del coronavirus.

"Ninguna prueba"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea para el Control de Enfermedades (ECDC) instaron a sus miembros en Europa a reforzar los controles para combatir la propagación de la nueva cepa, en particular mediante la detección de la misma.

La ECDC, que incluye a una treintena de países entre ellos los miembros de la UE y Reino Unido, "no excluye" que la variante circule ya fuera del territorio británico.

De hecho, Italia anunció el domingo que había detectado un primer caso diagnosticado por el hospital militar Celio de Roma. También se han registrado otros casos en Dinamarca (9), Holanda y Australia, según la OMS, que recomendó a sus miembros "incrementar sus [capacidades de] secuenciación" del virus.

Además de "señales preliminares, que indican que la variante podría ser más contagiosa", la nueva cepa británica "podría afectar también la eficacia de algunos métodos de diagnóstico", según la OMS.

En cambio, por el momento, no hay "ninguna prueba sobre un cambio en la gravedad de la enfermedad".

Boris Johnson explicó el sábado que la nueva cepa es hasta un 70% más contagiosa que la precedente.

"Navidad en enero"

Oxford Street, la arteria más comercial de Londres estaba vacía, algo inusual en víspera de las fiestas navideñas. "Si hay que hacerlo, hay que hacerlo", decía resignada Liz Field, una jubilada de 73 años. "Podemos celebrar Navidad en enero o en febrero".

Italia, duramente golpeada también, vuelve a reconfinarse desde este lunes.

Mientras, Suiza se convirtió el sábado en el primer país de Europa continental en autorizar la vacuna de Pfizer/BioNtech contra el covid-19, siguiendo el paso de una quincena de países, como Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Baréin, Reino Unido, México, Jordania o Singapur que ya la han autorizado.

En la UE está previsto el inicio de la campaña de vacunación los días 27, 28 y 29 de diciembre. Los embajadores comunitarios tienen previsto reunirse el lunes en Bruselas para analizar las restricciones de los desplazamientos causadas por la nueva cepa.

Asimismo, la Agencia Europea de los Medicamentos también analizará la vacuna Pfizer/BioNtech, que debería recibir la luz verde de la Comisión en los próximos días.

Según un responsable de la UE, los embajadores deberían analizar medidas como los tests PCR para los viajeros procedentes de Gran Bretaña.

En Estados Unidos unas unos 7,9 millones de dosis adicionales se entregarán a partir del lunes.

Este país, cuyo presidente electo Joe Biden será vacunado el lunes, se enfrenta a un rebrote espectacular de la epidemia que ya deja 316.202 muertos y más de 17,65 millones de casos confirmados.

En todo el mundo, el nuevo coronavirus se cobró más de 1,6 millones de vidas y contagió a más de 76 millones de personas, según un recuento de la AFP el domingo basado en fuentes oficiales.