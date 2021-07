Reino Unido pedirá cuarentena a turistas vacunados contra la covid-19

El consejero delegado de la Asociación de Turismo Europea, Tom Jenkins, tildó este sábado de "abrupto" el último cambio en su política de viajes del Gobierno británico, que obligará a seguir guardando cuarentena a los viajeros totalmente vacunados procedentes de Francia que lleguen a Inglaterra.

Aunque desde el próximo lunes los adultos que regresen al Reino Unido provenientes de países que se encuentran en la lista ámbar -de riesgo medio- del Ejecutivo de Londres, como España, ya no tendrán que aislarse durante diez días a su llegada a este país si cuentan con la pauta completa de vacunación contra la covid-19.

Sin embargo, el Ejecutivo de Boris Johnson reveló ayer que esa nueva regla no se aplicará a aquellos que lleguen de Francia -que continuará, no obstante, en la lista ámbar-, a raíz de la "persistente presencia de casos" detectados en ese país de la variante beta del coronavirus, una mutación identificada por primera vez en Suráfrica.

