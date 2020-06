Reino Unido pide prudencia ante playas atestadas de gente

El gobierno británico exhortó este viernes a la población a que respete las distancias físicas para evitar que se descontrole de nuevo la pandemia de coronavirus ante las imágenes de playas atestadas de gente en medio de la ola de calor.

Con temperaturas superiores a los 30°C, la jornada del jueves fue "extraordinariamente caliente", declaró el ministro de Medio Ambiente, George Eustice, a la cadena de televisión Sky News. "Pienso que debemos pedir a la gente que sea prudente", agregó.

Superada por el flujo de veraneantes, la municipalidad Bournemouth, balneario en el sur del país, hizo referencia a un "incidente mayor" que obligó a una intervención coordinada de los servicios policiales y de socorro.

El ministro de Salud, Matt Hancock, recordó el jueves en TalkRadio, que el gobierno puede cerrar espacios públicos en caso de que se incumplan las normas y "pasará a la acción" si el número de infecciones aumenta.

"La COVID-19 se ha reducido gracias a los esfuerzos de todo el mundo, pero el virus sigue circulando de manera general. Si no respetamos las directrices de distancia física, el número de casos volverá a aumentar", advirtió el jefe de los servicios sanitarios de Inglaterra, Chris Whitty, en Twitter.

