Reino Unido registra más de 500 muertos en un día por el Covid-19

El Reino Unido registró por primera vez este miércoles más de 500 muertos por el coronavirus Covid-19 en un solo día, poniendo en evidencia el rápido aumento de la mortalidad de la pandemia en el país.

Fueron un total de 563 personas infectadas las que murieron en 24 horas, llevando el balance total en el país a 2.352 fallecidos, anunció el ministerio de Sanidad en su cuenta Twitter.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.



As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx