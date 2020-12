Reino Unido y UE alcanzaron un acuerdo comercial posbrexit

El Reino Unido y la Unión Europea anunciaron este jueves haber alcanzado un acuerdo comercial in extremis, a una semana de su separación definitiva, que evitará una ruptura brusca de caóticas consecuencias para unas economías ya muy golpeadas por la pandemia.

"Hemos firmado el primer acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cuotas que se ha logrado con la UE", se congratuló una fuente del gobierno británico. La noticia, retrasada durante todo el día por problemas de última hora sobre las cuotas pesqueras, fue anunciada al mismo tiempo por fuente europeas en Bruselas.

Lea aquí: Reino Unido descubre una segunda variante "aún más contagiosa" del virus

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó haber alcanzado el acuerdo comercial. "El acuerdo está hecho", tuiteó Johnson que debía poco después comparecer para explicar los detalles. "Tendremos una relación comercial fuerte con la UE y profundizaremos nuestro comercio con socios de todo el mundo a través de nuestra política comercial independiente", afirmó por su parte la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz