Renuncia deseada por muchos: con megáfono en mano le cantó la tabla a sus compañeros

Una mujer identificada como Shana de Lubbock, de Texas (Estados Unidos), decidió renunciar a su trabajo en un Walmart tras varios meses de labores. Sin embargo, antes de irse, decidió cantarle algunas verdades a sus compañeros de trabajo calificó de “racistas y pervertidos”.

Lea también: Gato que había desaparecido regresó a su casa con una deuda para sus dueños

Esta mujer, que dio a conocer el video por sus redes sociales, tomó el megáfono del lugar para anunciar su retiro y expresó lo siguiente: “finalmente dejé mi tóxico trabajo que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses”.

Asimismo, acusó a un hombre que llamado Elías de ser un imbécil y señaló a otros de los jefes del lugar de echar a los compañeros negros de sus empleos sin tener razones justas. “Henry es un racista y un apestoso idiota (...) esta empresa trata a los empleados como mierda", aseguró.

Finalmente, dio las gracias a Ariel, el único compañero que la acompañó en los meses más difíciles. Asimismo, recordó que gracias a él consiguió ese empleo justamente en el momento que más lo necesitaba.

Lea también: Profesor universitario renunció en plena clase virtual porque sus alumnos no estudiaban

Más allá de lo duro de la situación, el video que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, abrió el debate entorno a la dificultad de los entornos laborales, la falta de compañerismo, los chismes de pasillo y otros problemas del día a día que afectan el clima de las organizaciones.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy