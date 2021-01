Renuncia la secretaria de Educación de EE.UU. por asalto al Capitolio

"Es innegable el impacto que su retórica tuvo en la situación, y para mí es el punto de inflexión", escribió la secretaria de Educación en la carta, obtenida por el diario The Wall Street Journal. "Hay niños influenciables que están viendo todo esto, y están aprendiendo de nosotros", añadió.

La renuncia de DeVos, que se hace efectiva este viernes, se suma a la anunciada unas horas antes por la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, que abandonará su cargo el próximo lunes.



Chao, quien está casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, destacó en un comunicado que el asalto al Capitolio se produjo "tras un mitin que encabezó" Trump, quien incitó a sus partidarios a marchar hasta el Congreso, y se mostró "profundamente preocupada".



DeVos, por su parte, lamentó que los últimos días del Gobierno de Trump se pasen "limpiando el desastre que han dejado manifestantes violentos que infestaron el Capitolio estadounidense en un intento de socavar los quehaceres del pueblo". "Ese comportamiento fue inconcebible en nuestro país", agregó la secretaria de Educación.



Las dos renuncias hacen más improbable que haya un proceso de destitución de Trump mediante el mecanismo contemplado en la enmienda 25 de la Constitución, dado que se necesitaría una mayoría del Gabinete y el visto bueno del vicepresidente Mike Pence para activarlo.



No obstante, Pence se opone a iniciar ese proceso de destitución, informó este jueves el diario The New York Times, que cita fuentes cercanas al vicepresidente.



La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que, si Pence no inicia de inmediato ese proceso de destitución, ella iniciará los trámites para iniciar un juicio político a Trump, que sería casi imposible de completar antes de que el mandatario abandone el poder el 20 de enero.

Además de Chao y DeVos, han renunciado a su cargo media decena de asesores de Trump, entre ellos su viceasesor de seguridad nacional, Matt Pottinger, la viceportavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, y la jefa de gabinete de la primera dama y exportavoz del mandatario, Stephanie Grisham.



Tanto Chao como DeVos han pasado cuatro años en el Gobierno de Trump, desde que el mandatario llegó al poder en enero de 2017.