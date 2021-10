Renuncian seis empleados de película en la que Alec Baldwin disparó contra dos personas

Varios empleados del rodaje en el que Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, protestaron ese mismo día, por posibles malas condiciones labores y falta de seguridad.



Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times, seis asistentes y operadores de cámara dimitieron en bloque horas después del fatal accidente, ya que en las jornadas previas hubo problemas con esa misma arma, que en su opinión no estaba correctamente supervisada.

Por su parte, la oficina del Sheriff de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.), declinó hacer comentarios al respecto y afirmó que no tendrá más información hasta la semana que viene, según continúe la investigación.



El viernes por la tarde, la productora del filme "Rust" indicó que el accidente se debió a una pistola cargada con cartuchos de fogueo y no con balas, aunque las autoridades no confirmaron este punto.

Asimismo, tres empleados sin identificar narraron a Los Ángeles Times que un grupo de técnicos se quejó porque había "una falta de medidas de seguridad muy seria" en el set de grabación.

Las protestas llegaron a tal punto que seis horas antes del incidente, una parte de los operadores de cámara abandonaron el estudio y fueron reemplazados por personal que no estaba adscrito a ningún sindicato profesional.

Dos días antes, Lane Luper, un asistente de cámara adscrito al sindicato Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena), describió las supuestas condiciones precarias del rodaje a través de una serie de comentarios de Facebook.

"En este momento, estoy luchando para que mi equipo, en esta película, tenga habitaciones de hotel cuando nos demoramos o estamos demasiado cansados para conducir una hora de regreso desde el lugar de grabación hasta Albuquerque", escribió el técnico.