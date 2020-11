Renunció el director de la Policía de Chile por gestión de las protestas

El cuestionado jefe de la Policía carabineros de Chile, Mario Rozas, renunció este jueves después de que dos niños resultaran heridos de bala tras un operativo policial, en un hecho que causó repudio generalizado y se sumó a una serie de denuncias por abusos policiales en el país.

"En la mañana de hoy jueves el general director de Carabineros, Mario Rozas, me ha presentado su renuncia al cargo, y me ha dado sus razones y sus argumentos; yo comparto las razones y argumentos y en consecuencia he aceptado su renuncia", dijo el presidente Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio de Gobierno.

"He procedido a designar como nuevo director de Carabineros al general Ricardo Yáñez", anunció también Piñera quien mostró "su mayor aprecio, admiración y gratitud" por Rozas.

La oposición y distintos organismos internacionales llevan meses pidiendo la salida de Rozas, en el cargo desde hace dos años, por la brutalidad policial ejercida en las manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Según la Fiscalía, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos en la dispersión de las marchas, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

"Le tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en el que hemos vivido demasiada violencia", aseguró Piñera.

El detonante de su salida fueron, sin embargo, los incidentes ocurridos este miércoles en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano (sur), en el que dos adolescentes fueron heridos presuntamente de bala por agentes de Carabineros.

Piñera dijo que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se trasladará a la zona para hablar con los menores "accidentados" e indicó que Yáñez, hasta ahora subdirector de la institución, tiene como misión "impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros, algo que todos sabemos que es necesario".

Los casos más polémicos en los que fue señalado Rozas durante la ola de protestas, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro por parte de agentes.

Las críticas en torno a Carabineros se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido de las protestas, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta, causándole heridas de carácter grave.

Rozas asumió la dirección de Carabineros en diciembre de 2018 después de la polémica salida de su predecesor, Hermes Soto, señalado por orquestar un montaje policial tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en el sur del país.