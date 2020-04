Renunció Sergio Moro al Ministerio de Justicia de Brasil

También aclaró que el decreto mediante el cual fue exonerado el director de la Policía Federal, publicado con su rúbrica, no fue en realidad firmado por él, lo que según especialistas en derecho pudiera constituir un grave delito por parte del Gobierno.



"Supe de la exoneración a través del Diario Oficial y no firmé ese decreto", garantizó.



Según Moro, las "presiones políticas" en torno a esta decisión que forzó su salida del Gobierno pasan por investigaciones que están en curso, sobre las que no reveló detalles, pero que según diversas fuentes pueden salpicar a dos de los hijos del mandatario, el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro Carlos.



Moro también hizo un repaso de su actuación durante el año y cuatro meses que estuvo al frente del Ministerio de Justicia y destacó en particular la reducción en un 19 % de los índices de homicidios el año pasado.



Sin embargo, lamentó que en la lucha contra la corrupción "no se avanzó tanto cuanto se habría podido", aunque matizó que "algo se he hecho".

Moro sale del Gobierno con una gestión que es aprobada por cerca del 60 % de los brasileños, muy superior al 30 % que apoya al propio Bolsonaro, quien puede sufrir un desgaste mucho mayor con la salida del popular exmagistrado.



La semana pasada, Bolsonaro ya había dado un paso en contra de la opinión pública al destituir al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, también muy popular por su defensa de las cuarentenas para frenar al coronavirus, pese a las críticas del gobernante.