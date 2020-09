Reportan avistamiento de OVNI en Nueva Jersey, EE.UU. y ya se sabe qué vieron

Recientemente los transeúntes que circulaban por una vía de Nueva Jersey, Estados Unidos, creyeron haber presenciado la aparición de un objeto volador no identificado (OVNI). De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales, varias personas reaccionaron con sorpresa ante la presencia de un objeto extraño que sobrevolaba el cielo.

Le puede interesar: Hallan oso cobngelado de hace 22.000 años, casi intacto, por el deshielo en el Ártico

En uno de los videos, que fue captado desde el interior de un automóvil en movimiento, se puede apreciar una figura ovalada con luces intermitentes y enorme tamaño, que parece estar flotando a una gran altura.

De igual manera, otros espectadores decidieron compartir sus videos a través de su perfil en Twitter.

I still can’t believe a UFO was spotted in New Jersey today! pic.twitter.com/ipi8S3caSz