Republicanos deben decidir si están con Trump o con la ley y el orden: exportavoz de Obama

Sin embargo, en diálogo con RCN Radio, De Jesús aseguró que “el partido republicano tiene que decidir si está con Trump o con la ley y el orden. No puede estar con ambos”.

En cuanto al futuro político del ex presidente, Federico de Jesús no cree que el proceso de imputación lo martirice, ya que en días pasados el ex presidente convocó a manifestaciones a su favor que no tuvieron mayor asistencia.

Sin embargo, considera que el hecho de que el partido republicano lo defienda de las acusaciones podría facilitarle un triunfo en las elecciones primarias.

En cuanto a la posible entrega de Trump, el ex portavoz de Obama considera que los abogados tendrán que planear una estrategia, ya que “al ex presidente le asiste la presunción de inocencia y tiene derecho a no contestar preguntas que lo puedan incriminar”.

Según De Jesús, Trump podría enfrentar aún más cargos si testifica y perjura.

El analista demócrata resalta la importancia de dejar que el proceso funcione sin interferencias políticas y ha llamado a los miembros de su partido a no celebrar la imputación de Trump, sino a dejar que el sistema funcione de manera independiente.

Por María Molina, corresponsal en Washington.