Repuntan los casos de coronavirus en China

El Gobierno de Pekín pondrá en marcha nuevas medidas de control y prevención de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, como el análisis obligatorio de ácido nucleico, para tratar de controlar el fuerte repunte de casos "importados" por viajeros procedentes de otros focos mundiales.



Asimismo, las cuarentenas de 14 días de los viajeros deberán realizarse de manera concentrada, en lugares designados por el gobierno municipal, mientras que antes se contemplaban unas pocas excepciones que permitían a algunos residentes de la capital china pasarla en sus propios domicilios.



Este anuncio se produce después de que las autoridades sanitarias capitalinas detectaran 31 casos de los 74 nuevos contagios "importados" registrados en todo el país, casi el triple que en los días anteriores, cuando hubo 10 en Pekín (de los 39 totales en suelo chino).



Asimismo, Pekín registró un nuevo contagio local (4 en todo el país), de una persona que había estado en contacto con uno de los diagnosticados como "importado", según la prensa local.



Aunque las autoridades chinas no han anunciado claramente un cierre de las fronteras, sí han invitado a los viajeros a "pensar dos veces" antes de viajar a Pekín, donde cualquier persona que desee entrar ha de someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel costeado por el interesado.



Las nuevas medidas se unen al desvío de vuelos internacionales con destino Pekín a otras ciudades de los alrededores, donde se someterá a los pasajeros a controles médicos obligatorios de cuyo resultado determinará si se les autoriza a proseguir el viaje a la capital o deben permanecer en cuarentena en ese mismo punto de llegada.



El número total de infectados diagnosticados en Pekín desde el inicio de la pandemia es de 554 (entre los que han perecido 8), mientras que el número total en China es de 81.171 contagios, entre los que fallecieron 3.277 personas.



La ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la que comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus, levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero, anunciaron hoy las autoridades municipales.



Asimismo, el resto de las ciudades de Hubei levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana, miércoles, informó la agencia estatal Xinhua.



Los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen un código QR de salud verde, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad.



El pasado 23 de enero el Gobierno de Wuhan impuso restricciones de tráfico así como la suspensión del transporte público y de todos los vuelos y trenes de salida, obligando al confinamiento "de facto" de los 11 millones de habitantes de la urbe.



Hasta ese día, el coronavirus había causado 17 muertos y afectado a 444 personas en la ciudad centro-oriental china.



Según el último recuento hecho hoy público, 2.524 personas han fallecido hasta ahora en Wuhan, mientras que en el total de la provincia de Hubei suman 3.160 los fallecidos.



Las autoridades locales habían anunciado previamente que tomarían medidas "progresivas" para ir levantando las restricciones en la ciudad, que no sumó nuevos casos confirmados de COVID-19 durante cinco días consecutivos hasta el 22 de marzo. No obstante, Wuhan contabilizó en el último recuento hecho hoy público un caso local del virus.



La ciudad registra hasta ahora 50.006 casos confirmados. Por otra parte, el número total de infectados diagnosticados en toda China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas.



También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.



Mientras, los contagiados "activos" en el país asiático ya están por debajo del listón de los 5.000: las cuentas de la Comisión Nacional de Sanidad suman 4.735, de los cuales 1.573 permanecen en estado grave (1.527 de ellos, en Wuhan).



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 691.185 contactos cercanos con infectados, de los cuales 12.077 continúan en observación, y de ellos, 132 serían casos sospechosos de haberse contagiado del coronavirus SARS-CoV-2.



La prioridad del Gobierno chino es ahora "protegerse contra la importación" de contagios desde otros países: hasta el momento, el país asiático ha confirmado 427 casos importados del exterior.



El pasado 12 de marzo el Gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país, aunque desde entonces la estadística la han protagonizado los llamados casos "importados".