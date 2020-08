Rescatan a 104 migrantes en dos operaciones en el Mediterráneo

El buque de rescate Sea-Watch 4, fletado por las ONG Sea Watch y Médicos Sin Fronteras (MSF), rescató en la mañana de este domingo a 97 personas que se encontraban a bordo de una lancha neumática sobrecargada en le Mediterráneo Central.

"Con las primeras luces de hoy, los equipos de Sea Watch y MSF han rescatado a 97 personas de un bote neumático sobrecargado. Estos hombres, mujeres y niños fueron avistados en aguas internacionales, a unas 30 millas náuticas de las costas de Libia", escribió MSF en Twitter. "Todos los supervivientes están ahora a salvo a bordo de la Sea Wath 4", añadió.

🔴BREAKING! At first light today, @seawatch_intl & #MSF teams rescued 97 people from an overcrowded rubber boat. The men, women & children in distress were spotted in international waters, some 30 nautical miles from #Libya. All survivors are now safely on board #SeaWatch4. pic.twitter.com/cviDLiQKI6