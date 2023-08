Rescatan a una familia cucuteña que había sido secuestrada en México

Fueron liberados tres cucuteños que habían sido secuestrados en la ciudad fronteriza de Juárez, México, por un grupo armado que llegó al hotel donde se hospedaban, junto a varios latinos, previo a su ingreso a territorio de los Estados Unidos.

Según sus familiares, estas personas, que habían salido de la ciudad de Cúcuta hace varios días hacia México para posteriormente llegar a Estados Unidos, permanecieron en poder de hombres armados quienes los secuestraron en momento en que esperaban llegar a Norteamérica.

María Zenaida García, su esposo Ciro García García, y su pequeña hija Evaluna García, de 10 años, fueron liberados luego de un operativo liderado por la Policía mexicana, que desde el pasado 23 de agosto tenía el reporte de este caso.

Fanny García, hermana de María Zenaida, en diálogo con RCN Radio, confirmó la liberación de sus familiares e indico que se logró comunicar con los mismos, quienes están en buen estado de salud y en poder de las autoridades locales.

“Gracias a Dios ellos están bien, ya fueron liberados y por medio de la policía mexicana nos confirmaron su liberación, ya logramos hablar con ellos están bien y estamos muy contentos por esto; vimos unas fotos donde están bien afortunadamente”, expreso Fanny García, hermana de la mujer liberada junto a su familia.

Los cucuteños habían viajado hace varios días a Centroamérica, con el objetivo de buscar un mejor futuro para su hija; por ello, habían vendido sus pertenencias en la ciudad y con ese dinero viajaron a México.

Hasta el momento no se tiene información del grupo armado que mantuvo secuestrado a estas personas, junto a varios latinos quienes estaban en el mismo lugar, que también pretendían ingresar a los Estados Unidos.

“Desde el momento de su secuestro no sabíamos nada de ellos, los secuestradores nunca se comunicaron con nosotros, no nos llamaron para nada; hasta ahora no sabemos quiénes son ni que intensión tenían”, agregó.

Se está a la espera de conocer si esta familia regresará nuevamente a la ciudad de Cúcuta, luego de pasar por esta experiencia en territorio mexicano.