Restaurante 'obliga' a los niños a permanecer sentados durante toda la comida: muchos no aguantarían

La publicación del hombre generó toda una controversia en redes sociales, la publicación llegó a as de 14,3 mil personas y más de 100 comentarios, algunos en contra del restaurante y otros a favor.

“El problema nunca son los niños, son los padres”; “es algo "informativo"; “Los clientes no tienen que aguantar a los hijos de nadie y quién mejor que el dueño para saber qué tipo de clientela quiere, tiene toda la razón el hostelero”, dicen algunos comentarios

“Tú has querido tomártelo de esa manera, pero a mi ver es, por seguridad, de los niños y de los de alrededor”; “Estoy totalmente de acuerdo con el hostelero si los niños no están educados, no los lleves a comer fuera de casa”; afirman algunos internautas.

Respuesta del restaurante

De acuerdo a lo que compartió el diario Español, el local se defendió de las acusaciones, afirmando que las reglas están establecidas para el bien de los clientes, ya que el lugar es totalmente cristalizado y ya han tenido accidentes en el pasado.

Además, dicen que se ha presentado algunos casos de menores que se han perdido al entrar al monte.