Revelan carta de Rodolfo Sancho a familiares de Edwin Arrieta

El asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho ha generado conmoción internacional y los detalles que se han revelado a lo largo de la investigación que están haciendo las autoridades ha dejado a muchos sorprendidos con este crimen.

De acuerdo con algunas versiones, Edwin y Daniel se conocieron por internet, pero se vieron por primera vez en una discoteca de España. No obstante, hay algunos otros que dicen que ellos tenían una relación amorosa y esta estaba guardada en secreto.

Pero hace algunos días se dio a conocer una carta que, al parecer, había escrito, el padre del confeso asesino, el reconocido actor Rodolfo Sancho y que está dirigida a la hermana del cirujano colombiano.

Carta de Rodolfo Sancho a la familia de Arrieta, ¿qué dijo?

De acuerdo con lo revelado por Darlin, la hermana de Edwin, a un programa español, el actor se había contactado con ella por chat.

Aclaró también que ella no tenía conocimiento de Daniel Sancho ni que estaba relacionado con su hermano Edwin.

“Yo no sabía que existía esta persona porque realmente mi hermano y yo éramos muy unidos, hablábamos mucho, pero tratábamos era los temas de familia y dejábamos los temas del mundo por fuera. Tampoco era raro que mi hermano viajara a España o a Tailandia porque a él le gustaba viajar”, reconoció la mujer.

Asimismo, dijo que ella recibió un mensaje de la familia de Sancho tras conocerse el macabro hecho, así como la confesión del chef.

“Yo el 4 de agosto recibí un mensaje de un móvil desconocido para mí, español, de una persona que me estaba hablando como el padre de Daniel Sancho. No quise darle ninguna información y no quise decir si era o no era porque no sabía si efectivamente había sido el señor Rodolfo. Ya estando aquí, en España, se ha verificado que del número que me enviaron el mensaje es el del señor Rodolfo Sancho”, recordó Darlin.

Así las cosas, en el mensaje que le envío el reconocido actor a la familia de Edwin lamenta lo sucedido, así lo reveló el diario El Tiempo.

“Darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado (…) Es obvio, (Daniel Sancho) tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho (…) He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos, estoy en tu disposición en este número”.