Revelan foto de colectivo chavista apuntando con una pistola a Juan Guaidó

El legislador aseguró que solo PJ ha contabilizado "por lo menos a unos cinco" lesionados.

"Dos de ellos están en estos momentos en instituciones hospitalarias siendo atendidos, (fueron) heridos con objetos contundentes en la cabeza (...) estamos esperando los resultados de los exámenes que se les están practicando para saber la gravedad de estas lesiones", prosiguió.

Marquina denunció que funcionarios policiales participaron en estos ataques y emplearon vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Ellos "fueron los que perpetraron este atentado violento contra Juan Guaidó y contra el pueblo de aquí de Barquisimeto", remarcó.

Eso sí: le advierto a la dictadura que matarme no detendrá esta lucha.



Yo coloqué mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomaría mi lugar y la Libertad se abrirá camino.



Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada. pic.twitter.com/42o7ZKiHHW