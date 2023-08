Revelan las imágenes de Daniel Sancho comprando en el supermercado el día del crimen

De cadena perpetua a pena de muerte: las condenas que podría tener el asesino del médico colombiano

Daniel Sancho será llevado a la isla Koh Samui, donde el Tribunal Provincial podrá decidir sobre el avance del caso. Allí se tomarán en cuenta las pruebas que se hallaron en el basurero, los cuartos de hotel y los videos que ha sido revelados de los momentos antes del crimen.

Asimismo, estará la confesión hecha por el chef español, quien aseguró que "soy culpable, pero era su rehén. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Cabe destacar que en medio de una entrevista con Efe Sancho mencionó también que fue el cirujano el que lo estaba siguiendo y se unió a su viaje por Tailandia. "Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", indicó.