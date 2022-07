Robaron cinturón que la leyenda del boxeo, Sugar Ray Leonard, le regaló a Mandela

En su biografía "El largo camino hacia la libertad", "Madiba", como llaman popularmente a Nelson Mandela en su país, contó que era un gran fanático del Boxeo, dado que practicarlo le ayudaba a aliviar el estrés y la tensión.

Por esa razón, un crimen ocurrido en Sudáfrica a causado tanta indignación. La Policía de ese país investiga el robo de un cinturón de campeón de boxeo donado por el emblemático boxeador estadounidense "Sugar" Ray Leonard al Nobel de la Paz.

Sugar Ray Leonard fue campeón olímpico de los Juegos de Montreal en 1976 y campeón mundial en cinco categorías como profesional.

El cinturón fue robado del museo en el que fue reconvertida la antigua casa del icónico luchador antiapartheid en el barrio de Soweto (antiguo distrito de guetos negros del suroeste de Johannesburgo), denominado Mandela House, confirmaron este miércoles a Efe fuentes policiales.

El robo del cinturón, valorado en unos 50.000 rands (unos 3.000 euros) según la Policía, fue descubierto por el personal del museo y las fuerzas del orden abrieron el expediente del caso el pasado día 2 de julio.

"Actualmente no hay sospechosos arrestados y la Policía está investigando", indicó a Efe la portavoz policial Dimakatso Sello.

El cinturón estaba expuesto en el museo como muestra de la importancia que el boxeo tuvo en la vida del que el que fue primer presidente democrático de Sudáfrica (1918-2013). El legendario ‘Madiba’, lejos de ver al boxeo como un deporte violento, lo veía como un arte, a tal punto, que en su momento confesó que lo practicaba regularmente.

"Yo estaba en la división de los pesos pesados y no tenía el suficiente poder para compensar mi falta de velocidad, ni la velocidad para compensar mi falta de poder (...) Mi principal interés era entrenar. Me parecía que el ejercicio riguroso es una excelente solución para la tensión y el estrés. Después de una sesión extenuante de ejercicios, me sentía más ligero, tanto mental como físicamente” comentó en su libro.

Luego de ser liberado en 1990, al cabo de 26 años de prisión en la isla de Robben, Mandela recibió reconocimientos de todas partes, y el boxeo no podía quedar a un lado. El Consejo Mundial (CMB) incluso lo nombró postmortem en 2013 “Rey de la Igualdad Humana”.