Diego de Marco, reportero del noticiero Telenueve, estaba en la localidad de Sarandí (Buenos Aires) para hacer un informe sobre el caso del 'colectivo de la línea 100, en el que un policía y un pasajero fueron asesinados durante un robo.

Cuando faltaban pocos minutos para salir al aire y De Marco esperaba la instrucción para empezar a hablar, un joven vestido con chaqueta negra y jean le rapó el celular.

El periodista corrió detrás del ladrón, pero no pudo alcanzarlo. El delincuente se escapó entre un callejón. El reportero, impotente, gritaba: "Dámelo, dámelo". Enseguida, varios curiosos se acercaron, entre ellos una niña, un niño y un adolescente en bicicleta.

"Me acaban de robar el teléfono. Me robaron el teléfono", dijo De Marco. La niña le hizo una seña que parecía indicar que sabía por dónde se había escapado el ladrón. "Andá a buscarlo y decile que somos de la televisión. Decile que me entregue el teléfono. Decile que laburo con el teléfono yo", pidió el periodista a los menores que estaban en el sitio. Y luego gritó, como intentando que el ladrón lo escuchara: "¡Devolvé el teléfono!".