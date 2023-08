Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, paga fianza para quedar en libertad

Rudy Giulian dice que todo es una farsa

En declaraciones a los periodistas tras ser fichado, Giuliani, ex fiscal federal, dijo que la "acusación es una farsa". "Es un ataque no solo contra mí, no solo contra el presidente Trump", dijo. "Es un ataque al pueblo estadounidense".

"Fani Willis pasará a la historia de Estados Unidos por haber llevado a cabo uno de los peores ataques a la Constitución estadounidense nunca vistos cuando este caso sea desestimado", añadió.

Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001 y estaba al mando cuando la ciudad fue golpeada por los atentados del 11-S.