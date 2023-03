Rusia asegura que dispone de armas para destruir a Estados Unidos

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, advirtió que Rusia dispone de armamento moderno capaz de destruir Estados Unidos en caso de que peligre la existencia de su país.



"Olvidando las lecciones de la historia, algunos en Occidente ya hablan de una revancha que conducirá a la victoria militar sobre Rusia. Al respecto, sólo podemos decir una cosa. Rusia posee armamento moderno único capaz de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de que su existencia se vea amenazada", dijo Pátrushev en una entrevista con el diario oficial "Rossískaya Gazeta".

Al mismo tiempo, subrayó que "Rusia es paciente y no intimida a nadie con su superioridad militar". Pátrushev, considerado uno de los halcones más cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin, también alertó contra el convencimiento de que, "en caso de conflicto directo con Rusia, EEUU será capaz de lanzar un ataque preventivo, tras el que Rusia ya no podrá responder".



"Esa es una idiotez miope, por cierto muy peligrosa", agregó. A su vez, Pátrushev acusó a la OTAN de participar directamente en el conflicto en Ucrania al suministrar a este país armas e información de inteligencia con el fin de vencer a Rusia.



"En realidad los países de la OTAN son parte del conflicto. Han convertido a Ucrania en un gran campamento militar. Envían a las tropas ucranianas armas y municiones, les facilitan información de inteligencia, incluyendo la obtenida con satélites y drones", afirmó.



Pátrushev señaló que instructores y asesores de la OTAN preparan a los militares ucranianos, mientras en el frente de batalla hay mercenarios de estos países que combaten como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



"Al intentar prolongar lo más posible esta confrontación bélica, ellos no ocultan su principal objetivo, derrotar a Rusia en el campo de batalla y desintegrarla después", añadió.



Putin anunció el sábado un acuerdo con Bielorrusia, país que comparte frontera con Ucrania, para el despliegue en su territorio de armas nucleares tácticas.



En una entrevista con la televisión pública, adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio estará construido el silo subterráneo para albergar dicho armamento.

En un principio aseguró que el detonante de dicha decisión eran los planes británicos de suministrar a Kiev munición con uranio empobrecido, aunque después admitió que EE.UU. lleva haciendo lo mismo durante décadas en Europa y que el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, se lo había pedido en numerosas ocasiones



Putin realizó ese anuncio justo cuatro días después de exigir a Estados Unidos en una declaración conjunta con el líder chino, Xi Jinping, la retirada de sus arsenales nucleares del extranjero.