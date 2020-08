Rusia critica el afán de Alemania en concluir que Navalni fue envenenado

El Kremlin estimó este martes que los médicos alemanes se apresuraron en asegurar que el opositor ruso Alexéi Navalni fue envenenado, un caso que le está costando a Vladimir Putin una andanada de críticas internacionales.

"El análisis médico de nuestros médicos y el de los de Alemania concuerdan por completo. Pero sus conclusiones difieren. No entendemos este apuro de parte de los colegas alemanes", dijo Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso. Según Peskov, el envenenamiento "es una pista entre otras, pero hay muchas otras pistas médicas".

Los médicos del hospital de Berlín en el que se encuentran Navalni anunciaron el lunes haber llegado a la conclusión de que el opositor ruso fue intoxicado con "una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa", pero sin poder precisar cuál.

Lea aquí: Caos y decenas de edificaciones incineradas en Wisconsin por caso de violencia policial

Esta enzima puede ser utilizada, en dosis bajas, contra la enfermedad de Alzheimer. Pero en función de la dosis, puede ser muy peligrosa y producir igualmente potentes agentes neurotóxicos, del tipo del agente Novichok.

Peskov insistió en el hecho de que los médicos alemanes "no identificaron ninguna sustancia". A su entender, los médicos rusos también constataron que Navalni sufría de un nivel de colinesterasa demasiado bajo, pero que no se podía deducir por ello que haya sido envenenado".

"Esta baja (de colinesterasa) puede tener numerosas causas, por ejemplo la ingesta de algunos medicamentos. Es necesario establecer la causa, y esta causa no la identificaron ni nuestros médicos ni los médicos alemanes", señaló. "No sabemos si fue o no envenenado", concluyó.

Numerosos precedentes

El entorno de Navalni denuncia por su parte un envenenamiento desde que se sintió mal en un avión que lo llevaba de Siberia a Moscú.

Los médicos del hospital de la ciudad siberiana de Omsk, adonde fue trasladado en un principio, rechazaron esta hipótesis y luego impidieron por su tiempo que fuese transferido a Alemania.

Varios allegados de Navalni sospechan que, con ese retraso, se ganó tiempo para que la posible sustancia tóxica se disolviera y no pudiera ser detectada.