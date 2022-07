Rusia dice que aún no hay acuerdo sobre el canje de presos con EE. UU.

El Kremlin afirmó este jueves que aún no hay ningún acuerdo sobre el posible canje de presos propuesto a Moscú por Estados Unidos.

"De momento, no hay acuerdos en ese ámbito", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo la víspera que Washington ofreció a Rusia una "propuesta sustancial" para lograr la liberación de dos estadounidenses detenidos en territorio ruso, Brittney Griner y Paul Whelan.

Al comentar hoy esta información, el representante del Kremlin dijo que se trata de asuntos cuya discusión no admite "filtraciones a la prensa".

"Habitualmente se dan a conocer los acuerdos ya alcanzados", aseveró.

Blinken también señaló la víspera que tiene previsto hablar en los próximos días con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la que será la primera conversación entre ambos desde que estalló el conflicto con Ucrania, el 24 de febrero pasado.

A la vez, según el Ministerio de Exteriores de Rusia, el jefe de la diplomacia estadounidense no ha solicitado todavía mantener una conversación telefónica con su homólogo ruso.

"Más allá de lo que dice la prensa, no hemos recibido una solicitud (formal)", indicó un portavoz de Exteriores, citado por la agencia Interfax.

Agregó que en Moscú se guían por "prácticas diplomáticas habituales" y "no las de megafonía".

La cadena de televisión CNN precisó que Washington habría propuesto a Moscú un intercambio de presos por el que liberaría al traficante de armas ruso Víktor But a cambio de la libertad Griner y Whelan, lo que no ha sido todavía confirmado por las autoridades de ninguna de las partes.

Griner es una basquetbolista que está acusada de posesión y contrabando de drogas. La doble campeona mundial y olímpica con su país fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia.

Este miércoles, durante una vista judicial en la región de Moscú, la deportista admitió su responsabilidad por la presencia de cannabis entre sus pertenencias, pero criticó las irregularidades cometidas en su detención en Rusia.

Whelan es un exinfante de marina detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en un hotel de Moscú en 2018 y condenado a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de "actividades de espionaje" a favor de Estados Unidos.

But, conocido como el "mercader de la muerte", cumple 25 años de cárcel en EE. UU., entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las Farc de Colombia.

Recientemente, Rusia y EE.UU. intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a 9 años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en EE. UU. a 20 años por contrabando de drogas.