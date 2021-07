Rusia lanzará cohete a la Estación Espacial Internacional

El cohete portador Protón-M, que lanzará el próximo miércoles el módulo científico multiuso Naúka a la Estación Espacial Internacional (EEI), quedó hoy instalado en la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja.



"Naúka (Ciencia) será el primer módulo que Rusia enviará a la EEI desde 2010, cuando el módulo Rassvet se acopló a la estación, y el primer módulo doméstico pesado desde 2000, cuando se lanzó el Zvezdá", informó en su cuenta oficial de Telegram la agencia espacial rusa, Roscosmos.

El lanzamiento, en múltiples ocasiones retrasado, se producirá finalmente el próximo día 21 a las 14.58 GMT, con su acoplamiento a la EEI previsto para el 29 de julio a las 13.26 GMT.

Para tener sitio en la plataforma orbital internacional, el módulo ruso Pirs será hundido primero el día 23 en el océano Pacífico cuatro horas después de desacoplarse.



También el carguero Progress-17 será desacoplado junto con el Pirs, que se utilizaba hasta ahora para el acoplamiento de naves Soyuz y Progress a la EEI y la salida de los cosmonautas al espacio exterior desde la parte rusa de la plataforma orbital.

La historia del Naúka comenzó en 1995, pero desde entonces el proyecto fue revisado en numerosas ocasiones. El Naúka está diseñado para programas científicos de Rusia, especialmente la investigación aplicada y experimentos.



Con la llegada del nuevo módulo el segmento ruso de la EEI recibirá espacio adicional para los trabajos de los cosmonautas y para el almacenamiento de materiales, comida y equipamiento para la regeneración de agua y oxígeno.

On July 21, a new Russian science module named Nauka will launch to the @Space_Station, followed by the July 23 undocking of the Russian Pirs module, and the docking of Nauka on July 29. How to watch: https://t.co/7cHxMz7IoW pic.twitter.com/fJlP1a25ma