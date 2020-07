Rusia niega ciberataques contra científicos que buscan vacuna contra el coronavirus

El gobierno ruso negó este jueves estar detrás de ciberataques de piratas informáticos en contra de científicos que trabajan en una vacuna contra la COVID-19 como denunciaron hoy el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.



"No disponemos de ninguna información sobre quién podría haber atacado a empresas farmacéuticas y centros de investigación en el Reino Unido", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según la agencia oficial TASS.



"Podemos decir solo una cosa: Rusia no tiene nada que ver con estos intentos. No aceptamos estas acusaciones, como tampoco las acusaciones sin fundamento sobre interferencias en las elecciones de 2019" en el Reino Unido, agregó.

El Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido (NCSC) alertó este jueves de que presuntos piratas informáticos vinculados con agencias de inteligencia rusas tienen como objetivo de sus ataques a científicos británicos que trabajan en el desarrollo de una posible vacuna contra la COVID-19.